Производители ферросплавов призвали ввести пошлину на экспорт металлолома в ЕС

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ферросплавной отрасли Сергея Кудрявцева.

По его словам, если государство устанавливает квоты или другие ограничения, они должны действовать по понятным правилам для всех направлений экспорта, в том числе - и в страны ЕС.

Кудрявцев подчеркнул, что украинские производители уже сталкиваются с тарифными, экологичными и квотными ограничениями на европейском рынке. Поэтому Украина как член Всемирной торговой организации имеет право использовать предусмотренные правилами ВТО механизмы защиты своего внутреннего рынка.

По его мнению, такой подход может применяться не только к металлолому, но и к отдельным видам продукции из третьих стран, если импорт создает проблемы для украинских производителей.

Ключевым аргументом в пользу ограничения экспорта лома Кудрявцев назвал создание добавленной стоимости внутри страны.

"Государство должно быть заинтересовано в производстве, создании добавленной стоимости в Украине и получении валютной выручки от готового товара, а не только от операций с металлоломом", - отметил он.

По его словам, до полномасштабной войны украинские металлургические предприятия пользовались значительным внутренним спросом на металлолом, в частности для развития современных производств. В таких условиях экономически целесообразнее было перерабатывать сырье в Украине, чем одновременно экспортировать металлолом и затем импортировать его по другим ценам.

Нынешняя ситуация отличается из-за масштабного сокращения или остановки части промышленных мощностей. Это может сформировать временный избыток металлолома на внутреннем рынке.

Но активная переориентация лома на экспорт будет создавать дополнительную нагрузку на ограниченные сухопутные переходы с Польшей, Румынией, Венгрией и Молдовой, по которым уже перевозится готовая украинская продукция.



Кудрявцев подчеркнул, что в условиях войны приоритетом государственной политики должна оставаться поддержка внутренней переработки и производства продукции с большей добавленной стоимостью.