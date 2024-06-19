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Условие обязательного импорта 80% электроэнергии нереально, - эксперт

Среда 19 июня 2024 17:09
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Условие обязательного импорта 80% электроэнергии нереально, - эксперт Фото: условие обязательного импорта 80% электроэнергии нереально (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Украинские предприятия потеряют конкурентоспособность из-за нормы об обязательном импорте 80% электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента УСПП Анатолия Кинаха.

"Следует взвешенно подойти к определению удельного веса импорта в общем объеме потребления электроэнергии промышленными предприятиями для неприменения отключений. Сейчас этот показатель установлен на уровне 80%. Эта цифра абсолютно нереальна, она не учитывает наши возможности как по объемам импорта, так и финансовому состоянию промышленности" , – отмечает эксперт.

Он также акцентирует, что подорожание, вызванное таким решением для наших энергоемких отраслей, не подъемное.

"Они не выдержат таких цен и потеряют конкурентоспособность. По нашему мнению, эта цифра (объем обязательного импорта – ред.) должна составлять не более 50%", - добавил эксперт.

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Электроэнергия
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