Умова обовʼязкового імпорту 80% електроенергії є нереальною, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента УСПП Анатолія Кінаха.

"Варто зважено підійти до визначення питомої ваги імпорту у загальному обсязі споживання електроенергії промисловими підприємствами для незастосування відключень. Зараз цей показник встановлено на рівні 80%. Ця цифра абсолютно нереальна, вона не враховує наші можливості як по обсягах імпорту, так і фінансовий стан промисловості", - зазначає експерт.

Він також акцентує, що подорожчання, яке буде спричинене таким рішенням для наших енергоємних галузей не підйомне.

"Вони не витримають таких цін і втратять конкурентоздатність. На нашу думку, ця цифра (обсяг обовʼязкового імпорту - ред.) має становити не більше 50%", - додав експерт.