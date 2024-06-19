ua en ru
Ср, 19 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Умова обовʼязкового імпорту 80% електроенергії є нереальною, - експерт

Середа 19 червня 2024 17:09
UA EN RU
Умова обовʼязкового імпорту 80% електроенергії є нереальною, - експерт Фото: умова обовʼязкового імпорту 80% електроенергії є нереальною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Українські підприємства втратять конкурентноздатність через норму про обовʼязковий імпорт 80% електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента УСПП Анатолія Кінаха.

"Варто зважено підійти до визначення питомої ваги імпорту у загальному обсязі споживання електроенергії промисловими підприємствами для незастосування відключень. Зараз цей показник встановлено на рівні 80%. Ця цифра абсолютно нереальна, вона не враховує наші можливості як по обсягах імпорту, так і фінансовий стан промисловості", - зазначає експерт.

Він також акцентує, що подорожчання, яке буде спричинене таким рішенням для наших енергоємних галузей не підйомне.

"Вони не витримають таких цін і втратять конкурентоздатність. На нашу думку, ця цифра (обсяг обовʼязкового імпорту - ред.) має становити не більше 50%", - додав експерт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія
NEWS
Чому "Шахеди" долітають аж до Львівщини і яка мета атак РФ: експерт пояснив тактику ворога
Чому "Шахеди" долітають аж до Львівщини і яка мета атак РФ: експерт пояснив тактику ворога
DAILY
Посол Естонії Аннелі Кольк: Важлива не лише повна перемога України, а й поразка Росії
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Посол Естонії Аннелі Кольк: Важлива не лише повна перемога України, а й поразка Росії