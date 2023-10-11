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Умышленная атака или нет? В Румынии завершили расследование падения российских дронов

Фото: министр обороны Румынии Анджел Тилвар (zf.ro)
Автор: Елизавета Драбкина

В Румынии завершили расследование случаев падения дронов в стране. По данным следствия, на территории государства-члена НАТО действительно падали российские беспилотники, которые сбивала украинская ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Румынии Анджела Тилвара, слова которого приводит Digi24.

Министр отметил, что следствие завершило техническую экспертизу фрагментов дронов, которые были изъяты из двух мест. Отчет передали в генеральную прокуратуру.

Тилвер добавил, что информация, которая содержится в досье, позволяет сделать вывод, что "беспилотники были поражены средствами противовоздушной обороны Украины во время атак на порт Измаил и вошли в неконтролируемый курс поблизости цели, что привело к случайному проникновению в национальное воздушное пространство и падению поблизости, на румынской территории".

"Мы не обнаружили умысла ни в одной из этих ситуаций, территория Румынии не была целью, удар носил случайный характер", - добавил он.

Кроме того, румынский министр заявил, что системы наблюдения и раннего предупреждения не смогли заметить дроны "по объективным причинам", связанным с низкой высотой, на которой они летели, их неконтролируемым движением, а также из-за создаваемого рельефом местности экранирования, а также из-за экранирования, создаваемого рельефом местности и портовой инфраструктурой Украины.

Падение дронов в Румынии

Напомним, что в ночь на 4 сентября, во время российских террористических ударов по Одесской области, обломки "Шахеда" упали на территории Румынии. Позже в стране еще несколько раз находили обломки российских БПЛА, которые атаковали портовую инфраструктуру Украины.

Также Министерство обороны Румынии заявило о вероятности нарушения воздушного пространства страны российскими "Шахедами" во время массированных ударов по территории Украины в ночь на 30 сентября.

До этого стало известно, что Румыния перемещает средства ПВО ближе к своим населенным пунктам на Дунае на границе с Украиной, где российские беспилотники атакуют зерновые объекты, и добавляет в этот район военные наблюдательные пункты и патрули.

Добавим, что в НАТО считают, что инциденты не являлись умышленной атакой на страну-союзника Альянса.

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