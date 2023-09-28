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Столтенберг объяснил отсутствие реакции НАТО на падение российских дронов в Румынии

Четверг 28 сентября 2023 14:14
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Столтенберг объяснил отсутствие реакции НАТО на падение российских дронов в Румынии Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Елизавета Драбкина

НАТО не предприняло никаких действий в связи с падением российских дронов или их обломков в Румынии и Польше, так как это не было умышленной атакой на страну-союзника Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на пресс-конференции в Киеве.

"У нас нет признаков того, что это (падение осколков дронов на территорию Румынии, - ред) было умышленной атакой на страну-союзника НАТО", - сказал он.

Генсек добавил, что в связи с текущими событиями Альянс усиливает свое присутствие на восточном фланге, в частности, путем переброски в Румынию нескольких истребителей для патрулирования воздушного пространства.

Что этому предшествовало

В ночь на 4 сентября, когда россияне атаковали Одесскую область, обломки российского "Шахеда" упали на территории Румынии.

Позже в Румынии еще два раза находили обломки российских беспилотников, атаковавших портовую инфраструктуру Украины.

А в конце апреля вблизи польского города Быдгощ обнаружили обломки объекта, похожего на ракету. СМИ отмечали, что на нем были надписи на русском языке.

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НАТО Йенс Столтенберг Румыния
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