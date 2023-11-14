Умеров обратился к министрам обороны стран ЕС: напомнил об ускорении поставок оружия
Министр обороны Украины Рустем Умеров принял участие во встрече министров обороны стран Европейского союза в формате видеосвязи. Он напомнил о том, почему важно ускорить поставки оружия нашим военным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.
В ходе своего выступления министр поблагодарил партнеров за систематическую поддержку Украины в войне с Россией.
Он рассказал коллегам, что на днях был на пункте управления дивизиона противовоздушных сил. И на корпус пункта нанесли 192 отметки - это 192 воздушных цели, которые нашим воинам удалось сбить благодаря военной помощи стран Запада.
"Продолжение и ускорение предоставления военно-технической помощи нашими партнерами позволяет нам планировать и осуществлять не только оборону, но и наступление. Мы будем драться, пока не выйдем на международно признанные границы Украины", - заверил глава Минобороны.
Призыв об усилении военной помощи Украине
Напомним, вчера, 13 ноября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседании Совета министров иностранных дел стран Евросоюза.
Украинский чиновник призвал коллег увеличить военную помощь Украине. В частности, это касается поставок боевой авиации, артиллерии, реактивных систем залпового огня, бронированных машин, танков, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы, радаров, дронов, дальнобойных ракет и не только.
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