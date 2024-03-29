Умеров встретился с главой Национальной ассамблеи Франции и обсудил закупки оружия
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров встретился с главой Национальной ассамблеи Франции (нижняя палата парламента) Яэль Браун-Пиве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Умерова в Facebook.
"Благодарен за всестороннюю поддержку, которую Франция оказывает Украине для отпора российской агрессии, в частности за подписание двустороннего соглашения по безопасности", - говорится в сообщении министра.
Умеров высоко оценил продуктивное сотрудничество с его французским коллегой, Себастьяном Лекорню. Он отметил, что они в постоянном контакте с ним и его командой.
Фото: Встреча (facebook.com)
"Украина готова соинвестировать во французские оборонные технологии и непосредственно закупать французскую военную продукцию", - сказал министр.
Также он добавил, что мощности украинского оборонно-промышленного комплекса должны быть включены в европейский план военного производства.
Визит главы Национальной ассамблеи Франции в Украину
Вчера стало известно, что глава Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве прибыла в Киев. Она обратилась в Верховную раду.
Позже президент Владимир Зеленский встретился с делегацией Национального собрания Франции во главе с их председателем Яэлем Брон-Пиве.
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