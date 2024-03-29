Умєров зустрівся з головою Національної асамблеї Франції та обговорив закупівлі зброї
Глава Міноборони України Рустем Умеров зустрівся з головою Національної асамблеї Франції (нижня палата парламенту) Яель Браун-Піве.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Умєрова у Facebook.
"Вдячний за всебічну підтримку, яку Франція надає Україні для відсічі російській агресії, зокрема за підписання двосторонньої безпекової угоди", - йдеться в повідомленні міністра.
Умєров високо оцінив продуктивну співпрацю з його французьким колегою, Себастьяном Лекорню. Він зазначив, що вони в постійному контакті з ним і його командою.
Фото: Зустріч (facebook.com)
"Україна готова співінвестувати у французькі оборонні технології і безпосередньо закуповувати французьку військову продукцію", - сказав міністр.
Також він додав, що потужності українського оборонно-промислового комплексу мають бути включені в європейський план військового виробництва.
Візит глави Національної асамблеї Франції в Україну
Учора стало відомо, що голова Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве прибула до Києва. Вона звернулася до Верховної ради.
Пізніше президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Національних зборів Франції на чолі з їхньою головою Яель Брон-Піве.
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