Умєров зустрівся з головою Національної асамблеї Франції та обговорив закупівлі зброї

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Умєрова у Facebook .

"Вдячний за всебічну підтримку, яку Франція надає Україні для відсічі російській агресії, зокрема за підписання двосторонньої безпекової угоди", - йдеться в повідомленні міністра.

Умєров високо оцінив продуктивну співпрацю з його французьким колегою, Себастьяном Лекорню. Він зазначив, що вони в постійному контакті з ним і його командою.

Фото: Зустріч (facebook.com)

"Україна готова співінвестувати у французькі оборонні технології і безпосередньо закуповувати французьку військову продукцію", - сказав міністр.

Також він додав, що потужності українського оборонно-промислового комплексу мають бути включені в європейський план військового виробництва.

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