ua en ru
Пт, 16 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Умеров о встрече Зеленского с Путиным: наш следующий шаг

Пятница 16 мая 2025 19:43
UA EN RU
Умеров о встрече Зеленского с Путиным: наш следующий шаг Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина хочет организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Это будет следующим шагом на переговорах с РФ.

Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров заявил журналистам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Глава Минобороны напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский ожидал, что переговоры с Россией в Стамбуле пройдут на высоком уровне.

"Тут, думаю, следующий шаг - должна быть организована встреча на уровне лидеров, и это будет наш следующий шаг", - подчеркнул он.

В свою очередь первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица подчеркнул, что очень сложный день "завершается очень хорошо".

"Предварительный успех сегодняшних переговоров еще надо будет консолидировать, что означает, что давление на РФ должно продолжаться, нам не надо расслабляться", - добавил он.

Кислица объяснил, что есть много вопросов, которые могут быть решены только на уровне лидеров двух стран.

"С учетом сложности этих вопросов и природы РФ, где практически любой вопрос может быть решен только президентом Путиным, мы надеемся, что саммит пройдет как можно скорее", - уточнил заместитель главы МИД.

Он также рассказал, что обмен пленными в формате "1000 на 1000" - это отличная новость для тысячи семей в Украине.

Встреча Зеленского и Путина

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе предлагал российскому диктатору Владимиру Путину провести встречу. Но глава Кремля не захотел такого диалога.

В итоге между Украиной и Россией прошли технические переговоры. Решение о прекращении огня между двумя странами как минимум на 30 дней не было принято из-за позиции Москвы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Что известно о переговорах Украины и РФ в Стамбуле: все подробности
Что известно о переговорах Украины и РФ в Стамбуле: все подробности
DAILY
Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину