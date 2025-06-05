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Умеров предложил Турции сформировать список совместных оборонных проектов

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Турции Яшар Гюлер (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны Украины Рустем Умеров в Брюсселе встретился со своим турецким коллегой Яшаром Гюлером. Во время переговоров он предложил сформировать список совместных проектов в оборонно-промышленном комплексе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"Турецкий министр подтвердил поддержку Украины и уважение к нашей территориальной целостности. Для нас это - важный сигнал солидарности на пути к справедливому миру", - рассказал Умеров.

Глава украинского Минобороны поблагодарил коллегу за вклад Турции в морскую безопасность и Черноморский регион, дипломатические усилия, участие в международных коалициях в поддержку Украины и сотрудничество в сфере разминирования. Также обсудили перспективы развития промышленного сотрудничества.

"Предложил сформировать список совместных проектов в оборонно-промышленном комплексе", - добавил Умеров.

Отдельно украинский министр отметил усилия Турции по безопасности в Черном море, в частности соблюдение положений Конвенции Монтре.

"Благодарен Турции за системную поддержку и готовность углублять партнерство", - отметил он.

 

Новая инициатива "Рамштайн" по производству оружия

Напомним, вчера, 4 июня, во время заседания в формате "Рамштайн" было принято решение запустить новую инициативу совместного производства украинского оружия в странах-партнерах для нужд Украины.

"Партнеры подтвердили: все произведенное на таких предприятиях пойдет на нужды украинской армии - пока идет война. Они готовы полностью профинансировать эти производства и даже предусмотреть дополнительное финансирование. Эта инициатива - это стратегический прорыв. Совместно мы будем производить дроны, ракеты, боеприпасы, средства РЭБ и другие виды вооружения", - отметил министр обороны Рустем Умеров.

Уже есть определенные шаги от партнеров, в частности:

  • Западноевропейская компания анонсировала производство современных ракет против Shahed в Украине.
  • Великобритания вместе с Украиной будет производить ракеты LMM и пусковые установки.
  • Rheinmetall строит в Украине новейшие боевые машины Lynx (Германия)
  • Наши предприятия уже выпускают боеприпасы по лицензии Nammo (Норвегия-Финляндия).
  • SAAB (Швеция), Kongsberg (Норвегия), KNDS (Франция-Германия), FFG (Германия) и Raytheon (США) - уже расширяют свое присутствие в Украине.

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ТурцияМинистерство обороны УкраиныРустем Умеров