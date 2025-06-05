Умєров запропонував Туреччині сформувати список спільних оборонних проєктів

"Турецький міністр підтвердив підтримку України та повагу до нашої територіальної цілісності. Для нас це - важливий сигнал солідарності на шляху до справедливого миру", - розповів Умєров.

Глава українського Міноборони подякував колезі за внесок Туреччини у морську безпеку та Чорноморський регіон, дипломатичні зусилля, участь у міжнародних коаліціях на підтримку України та співпрацю у сфері розмінування. Також обговорили перспективи розвитку промислової співпраці.

"Запропонував сформувати список спільних проєктів в оборонно-промисловому комплексі", - додав Умєров.

Окремо український міністр відзначив зусилля Туреччини щодо безпеки в Чорному морі, зокрема дотримання положень Конвенції Монтре.

"Вдячний Туреччині за системну підтримку та готовність поглиблювати партнерство", - зазначив він.