Умєров запропонував Туреччині сформувати список спільних оборонних проєктів

Міністр оборони України Рустем Умєров у Брюсселі зустрівся зі своїм турецьким колегою Яшаром Гюлером. Під час переговорів він запропонував сформувати список спільних проєктів в оборонно-промисловому комплексі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.
"Турецький міністр підтвердив підтримку України та повагу до нашої територіальної цілісності. Для нас це - важливий сигнал солідарності на шляху до справедливого миру", - розповів Умєров.
Глава українського Міноборони подякував колезі за внесок Туреччини у морську безпеку та Чорноморський регіон, дипломатичні зусилля, участь у міжнародних коаліціях на підтримку України та співпрацю у сфері розмінування. Також обговорили перспективи розвитку промислової співпраці.
"Запропонував сформувати список спільних проєктів в оборонно-промисловому комплексі", - додав Умєров.
Окремо український міністр відзначив зусилля Туреччини щодо безпеки в Чорному морі, зокрема дотримання положень Конвенції Монтре.
"Вдячний Туреччині за системну підтримку та готовність поглиблювати партнерство", - зазначив він.
Нагадаємо, вчора, 4 червня, під час засідання у форматі "Рамштайн" було прийнято рішення запустити нову ініціативу спільного виробництва української зброї в країнах-партнерах для потреб України.
"Партнери підтвердили: усе вироблене на таких підприємствах піде на потреби українського війська - допоки триває війна. Вони готові повністю профінансувати ці виробництва і навіть передбачити додаткове фінансування. Ця ініціатива - це стратегічний прорив. Спільно ми вироблятимемо дрони, ракети, боєприпаси, засоби РЕБ та інші види озброєння", - зазначив міністр оборони Рустем Умєров.
Вже є певні кроки від партнерів, зокрема:
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