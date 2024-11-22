Умеров уже работает с партнерами для получения новых систем ПВО, - Зеленский

По словам Зеленского, сейчас уже установлено больше деталей относительно новой ракеты, которой Россия ударила по Днепру.

"И мы дадим все детали журналистам - международным медиа. Мир должен знать правду и осознавать, что единственный, кто не хочет мира, - это Россия. Именно для того России нужны эскалации", - заявил президент.

Зеленский также поблагодарил тех партнеров, которые уже отреагировали на очередной приступ российского безумия.

"Но, кроме слов, надо действовать. И, в частности, по моему заданию министр обороны Украины уже проводит встречи с нашими партнерами относительно новых систем ПВО - именно таких систем, которые способны защитить жизнь от новых рисков", - подчеркнул президент.