Умеров впервые поговорил с новым еврокомиссаром по обороне

Новый глава дипломатии ЕС

К слову, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности стала Кая Каллас.

Она несколько дней назад отметила, что нельзя исключать отправку военных из стран Европы в Украину. Это возможно при прекращении огня между Россией и Украиной.

Ранее отправку военных инструкторов в Украину уже обсуждали во Франции. На украинской территории они могли бы обучать бойцов ВСУ.

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