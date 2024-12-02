Умєров вперше поговорив із новим єврокомісаром з оборони

Новий голова дипломатії ЄС

До речі, верховним представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки стала Кая Каллас.

Вона кілька днів тому зазначила, що не можна виключати відправлення військових із країн Європи до України. Це можливо при припиненні вогню між Росією та Україною.

Раніше відправку військових інструкторів до України вже обговорювали у Франції. На українській території вони могли б навчати бійців ЗСУ.

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