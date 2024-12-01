Каллас об иностранных войсках в Украине: ничего нельзя исключать

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не исключает появление иностранных войск в Украине. А также считает, что Европа может сыграть свою роль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью ANSA .

"До сих пор дискуссия велась вокруг того, какие страны готовы отправить солдат в Украину, а какие нет. Я считаю, что ничего исключать нельзя и в этом вопросе следует сохранять определенную стратегическую двусмысленность", - заявила Каллас в первом интервью на новой должности.

По ее мнению, "свою роль сыграть" могла бы Европа, если удастся выйти на прекращение огня с необходимостью отправки войск для проверки его соблюдения. "Выбор в этом плане в любом случае остается за Украиной", - добавила она.

Она также рассказала, что уже наводит мосты с будущей новой администрацией США.

"Но, когда я слышу сообщения от государств-членов, которые провели переговоры с администрацией Трампа… они больше не говорят, что положить конец этой войне легко. Возможно, нам следует спросить себя, не полезно ли перемирие россиянам, чтобы они не отказались от своих целей. Потому что Украине сейчас тяжело, но мы переоцениваем Москву: их экономика вступила в тяжелую фазу - санкции, дефицит, инфляция и нехватка кадров", - сказала Каллас и подчеркнула, что поддержка Украины в интересах США, поскольку победа Москвы усилит Китай, Иран и Северную Корею.

Идея об отправке войск в Украину

Летом президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность привлечения сил НАТО для поддержки Украины. Это вызвало широкую дискуссию среди союзников. Однако речь шла не об участии в боевых действиях, а о работе военных инструкторов. Литва, Латвия, Эстония и Канада говорили о готовности обсуждать варианты.

Как пишет Le Monde, после победы Дональда Трампа на выборах в США дискуссии возобновились. В частности, якобы Париж и Лондон могут возглавить иностранный военный контингент. По данным источников, дебаты засекречены, но активизировалось обсуждение возможной отправки как регулярных войск, так и частных военных компаний.

Тем временем министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что позиция не изменилась и Лондон не намерен отправлять войска в Украину.