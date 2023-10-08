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Умеров впервые после назначения побывал под Бахмутом

Бахмут, Воскресенье 08 октября 2023 14:09
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Умеров впервые после назначения побывал под Бахмутом Фото: министр обороны Рустем Умеров (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны Рустем Умеров впервые после назначения посетил Бахмутское направление. Он встретился с военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Умерова в Facebook.

Умеров побывал в основном командном пункте Сил обороны на Бахмутском направлении. Он заслушал доклад командира, ознакомился с составом подразделений и ситуацией на передовой.

"Пообщался с воинами. Наградил лучших воинов государственными наградами и отличиями Министерства обороны", - добавил министр.

По словам Умерова, самыми горячими направлениями остаются Бахмут и Клещиевка.

Фото: Умеров побывал под Бахмутом (facebook.com/rustemumerov.ua)

Назначение Умерова

Напомним, 5 сентября Верховная рада уволила Алексея Резникова с должности министра обороны. После этого ему на смену пришел бывший глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Уже 18 сентября правительство уволило почти всех заместителей министра обороны, включая Анну Маляр. Она отвечала за информационную политику, в частности часто сообщала о событиях на фронте.

Как известно, Кабмин назначил уже шесть новых заместителей министра обороны.

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Рустем Умеров Бахмут
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