Путин размечтался об увеличении производства дронов в РФ: хочет создать 48 спеццентров
Россия планирует увеличить производство беспилотников на фоне войны с Украиной. Для этого страна-агрессор хочет создать почти полсотни специальных центров.
Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
Он рассказал, что в прошлом году российским солдатам якобы передали более 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов производства РФ.
"В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать поточнее, практически в 10 раз. Кроме того, расширяется линейка беспилотных систем, создаются безэкипажные катера", - добавил глава Кремля.
Путин заявил, что основная задача - "производство широкой линейки беспилотников и максимально быстрое налаживание производства".
Он уточнил, что работы по проектированию, испытанию и серийному выпуску дронов хотят проводить в особых научно-производственных центров.
"До 2030 года в разных регионах планируется создать 48 таких площадок", - рассказал диктатор.
Что предшествовало
Стоит заметить, что российские оккупанты активно применяют беспилотники в войне против Украины. Они пользуются ими как для разведки, так и для нанесения ударов по украинским защитникам и гражданским объектам Украины.
В частности, сегодня, 19 сентября, стало известно, что оккупанты ударили дроном по медицинскому учреждению в городе Середино-Буда. В результате этого двое мужчин получили ранения.
При этом ночью оккупанты запустили по Украине 42 "Шахеда". Украинские защитники смогли сбить все беспилотники.
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