Умеров отреагировал на упоминание о его личности в деле Миндича

Секретарь Совета национальной безопасности Рустем Умеров прокомментировал заявления о возможном влиянии посторонних лиц на его работу в ведомстве. Речь об упоминании его имени в "деле Миндича".
Как сообщает РБК-Украина, об этом Умеров написал в Telegram.
"Любые попытки связать мою работу в Министерстве обороны с "влиянием" каких-то лиц - безосновательны", - заявил Умеров.
Он отметил, что во время исполнения обязанностей регулярно встречался с производителями и поставщиками техники и вооружения, а также с лоббистами.
По словам Умерова, у него действительно состоялась встреча с Тимуром Миндичем, во время которой обсуждался вопрос бронежилетов по одному из контрактов. Однако в итоге этот контракт был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям, и ни одна поставка не состоялась.
"Прошу проверять любые громкие заявления и всегда готов предоставить соответствующую информацию и объяснения представителям СМИ", - добавил Умеров.
Сегодня прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры во время судебного заседания по избранию меры пресечения одному из фигурантов дела упомянул имя Рустема Умерова.
В частности, о том, что Тимур Миндич, который является основным фигурантом расследования масштабной коррупционной схемы в энергетике, вероятно, также имел влияние Умерова, который ранее занимал должность министра обороны.
"В течение 2025 года установлены факты преступной деятельности Миндича в сфере энергетики путем оказания влияния на министра энергетики Галущенко и в сфере обороны - путем оказания влияния на министра обороны Умерова", - отметил прокурор.
Более того, ранее стало известно, что сегодня Умеров выехал из Украины в Стамбул, где, по его словам, работает над возобновлением обменного процесса.
Спецоперация по документированию деятельности преступной организации длилась более 15 месяцев - с лета 2024 года. За это время детективы собрали значительный объем доказательств и тысячи часов аудиозаписей. Сейчас НАБУ и САП проводят правовую оценку действий всех фигурантов производства.
На финальном этапе операции был привлечен почти весь личный состав детективов Национального антикоррупционного бюро. По решению суда правоохранители провели более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъяв большое количество документов и наличных средств.
Расследование продолжается - детективы НАБУ совместно с прокурорами САП устанавливают других лиц, причастных к преступной схеме.
Ранее НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в компании "Энергоатом". На фоне этого президент Владимир Зеленский отметил, что очищение государственной энергетической компании от коррупции является одной из ключевых задач власти.
В связи со скандалом наблюдательный совет НАЭК "Энергоатом" объявил о проведении специального заседания.
Как сообщалось, НАБУ уже вручило подозрения семи фигурантам дела о коррупции в энергетике, среди которых - бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич.
Подробнее о расследовании НАБУ - в материале РБК-Украина.