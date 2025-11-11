Умеров отреагировал на упоминание о его личности в деле Миндича

"Любые попытки связать мою работу в Министерстве обороны с "влиянием" каких-то лиц - безосновательны", - заявил Умеров.

Он отметил, что во время исполнения обязанностей регулярно встречался с производителями и поставщиками техники и вооружения, а также с лоббистами.

По словам Умерова, у него действительно состоялась встреча с Тимуром Миндичем, во время которой обсуждался вопрос бронежилетов по одному из контрактов. Однако в итоге этот контракт был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям, и ни одна поставка не состоялась.

"Прошу проверять любые громкие заявления и всегда готов предоставить соответствующую информацию и объяснения представителям СМИ", - добавил Умеров.

Что предшествовало

Сегодня прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры во время судебного заседания по избранию меры пресечения одному из фигурантов дела упомянул имя Рустема Умерова.

В частности, о том, что Тимур Миндич, который является основным фигурантом расследования масштабной коррупционной схемы в энергетике, вероятно, также имел влияние Умерова, который ранее занимал должность министра обороны.

"В течение 2025 года установлены факты преступной деятельности Миндича в сфере энергетики путем оказания влияния на министра энергетики Галущенко и в сфере обороны - путем оказания влияния на министра обороны Умерова", - отметил прокурор.

Более того, ранее стало известно, что сегодня Умеров выехал из Украины в Стамбул, где, по его словам, работает над возобновлением обменного процесса.