Умеров ответил, рассматривают ли вопросы отставки топ-генералов

В вопросе смены украинских командующих решений не было принято. Но если такие изменения и будут, то об этом проинформируют общественность.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время совместной пресс-конференции с немецким коллегой Борисом Писториусом, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Умеров на вопрос о возможности увольнения командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева и командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского, уклонился от прямого ответа.

"Тема, которая касается смены командующих, она проходит по всем параметрам, которые мы в своем внутреннем периметре обсуждаем. В этом плане должны сказать, что решение пока не принято, но мы делаем все возможное, чтобы повысить эффективность. И если это произойдет, то мы будем очень открыто общаться с вами", - сказал глава Минобороны.

Он добавил если такие вещи происходят, в частности, увольнение командующих, то "они происходят либо по вопросам, которые возникали ранее, либо обсуждаются для того, чтобы мы достигли большей эффективности".

Что этому предшествовало

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский сменил командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины.

В частности, вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко новым командующим назначен генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук.

Причем до этого произошли изменения в ССО. 3 ноября украинский президент подписал указ о назначении Лупанчука командующим Сил специальных операций ВСУ. Другим указом глава государства уволил Виктора Хоренко, до этого занимавшего соответствующую должность.

Что интересно, таким перестановкам предшествовала резонансная статья Саймона Шустера в журнале Time, где он среди прочего указал, что перед наступлением зимы "уволят по меньшей мере одного министра, а также генерала, отвечающего за контрнаступление Украины" якобы по причине медленного прогресса на фронте.

При этом украинские СМИ пишут, что речь может идти о более масштабных увольнениях. Так, по данным УП, в Минобороны якобы рассматривают возможность отставки трех командующих ВСУ. Отметим, что официальных заявлений, подтверждающих это, нет.

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