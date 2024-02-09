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Умеров и Сырский провели важные переговоры с генералом США: что обсудили

Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе телефонного разговора представил нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского главе Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского министра в Twitter.

"Важный и продуктивный разговор с генералом Чарльзом Брауном, председателем Объединенного комитета начальников штабов США. Представил главнокомандующого Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александра Сырского", - написал Умеров. 

По его словам, Сырский рассказал генералу США о своих приоритетах на новой должности и дальнейших шагах. 

Также был поднят вопрос плана действий на передовой и были намечены шаги в двустороннем сотрудничестве. 

Замена главнокомандующего ВСУ 

Напомним, вчера, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. 

Это произошло после того, как на прошлой неделе было много слухов о решении Зеленского отправить Залужного в отставку. 

Новым главнокомандующим стал Александр Сырский, который ранее был командующим сухопутных войск ВСУ. 

Более детально о Сырском - в материале РБК-Украина

 

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