Умеров и Сырский провели важные переговоры с генералом США: что обсудили

"Важный и продуктивный разговор с генералом Чарльзом Брауном, председателем Объединенного комитета начальников штабов США. Представил главнокомандующого Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александра Сырского", - написал Умеров.

По его словам, Сырский рассказал генералу США о своих приоритетах на новой должности и дальнейших шагах.

Также был поднят вопрос плана действий на передовой и были намечены шаги в двустороннем сотрудничестве.

Замена главнокомандующего ВСУ

Напомним, вчера, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Это произошло после того, как на прошлой неделе было много слухов о решении Зеленского отправить Залужного в отставку.

Новым главнокомандующим стал Александр Сырский, который ранее был командующим сухопутных войск ВСУ.

Более детально о Сырском - в материале РБК-Украина.