Умєров та Сирський провели важливі переговори з генералом США: що обговорили

"Важлива та продуктивна розмова з генералом Чарльзом Брауном, головою Об'єднаного комітету начальників штабів США. Представив головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського", - написав Умєров.

За його словами, Сирський розповів генералу США про свої пріоритети на новій посаді та подальші кроки.

Також було порушено питання плану дій на передовій та були намічені кроки у двосторонній співпраці.

Заміна головнокомандувача ЗСУ

Нагадаємо, вчора, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Це сталося після того, як минулого тижня було багато чуток про рішення Зеленського відправити Залужного у відставку.

Новим головнокомандувачем став Олександр Сирський, який раніше був командувачем сухопутних військ ЗСУ.

Більш детально про Сирський - у матеріалі РБК-Україна.