Умеров опроверг фейк россиян об окружении подразделений ВСУ в Курской области

Ведущий спросил главу Минобороны Украины о ситуации в Курской области и может ли этот регион стать темой переговоров между Украиной и Россией.

Умеров отметил, что Силы обороны продолжают оборонительные действия и контролируют значительную территорию противника. По его словам, для сохранения сил, командование провело плановую передислокацию бойцов на более выгодные оборонительные позиции.

"Сейчас ни одно подразделение не в окружении. А заявления о "тысячах окруженных военных" неправдивы. Похожую информацию россияне в прошлом году распространяли во время саммита БРИКС, но тогда это не подтвердилось. Итак, это продолжение пропаганды", - заявил Умеров.

Министр также добавил, что ВСУ продолжают активную оборонительную операцию с наступательными действиями на флангах врага, чтобы предотвратить вторжение на территорию Украины.