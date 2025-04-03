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Министр обороны Эстонии на следующей неделе посетит Киев

Четверг 03 апреля 2025 12:30
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Министр обороны Эстонии на следующей неделе посетит Киев Фото: Ханно Певкур, глава Министерства обороны Эстонии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На следующей неделе, в понедельник, 7 апреля, глава Министерства обороны Эстонии прибудет в Киев, чтобы подтвердить поддержку Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Певкура перед неформальным саммитом ЕС в Варшаве.

Как отметил Певкур, Запад должен усилить военную помощь Украине и как можно скорее согласовать инициативу по 2 млн артиллерийских снарядов для Сил обороны, которые предложила Европейская комиссия. Эстония, по его словам, поддержит это и хотела бы увидеть консенсус как можно скорее.

Также он добавил, что Эстония и в дальнейшем будет предоставлять собственные пакеты помощи.

"Мы только что завершили программу помощи на 0,25% от нашего ВВП. Я буду в Киеве в понедельник и все это передадим Украине. Эту информацию я передам своему украинскому коллеге Рустему Умерову (глава Министерства обороны Украины, - ред.). И, конечно, мы решили, что будем продолжать эту помощь постоянно", - заявил он.

Поддержка Украины со стороны Эстонии

Эстония с первых дней полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину, предоставляя военную, финансовую и гуманитарную помощь. Также Таллинн поддерживает санкции против России, выступает за усиление международного давления на агрессора и оказывает помощь украинским беженцам.

Кроме того, Эстония играет важную роль в политической и дипломатической поддержке Украины, призывая Европейский Союз и НАТО к более решительным действиям.

Напомним, что в марте Киев подал в Эстонию список военной помощи на 100 млн евро (110 млн долларов). Контракты на закупку продукции уже готовятся к заключению.

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