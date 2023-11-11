Умеров рассказал главе Пентагона об актуальных потребностях Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонные переговоры с главой Пентагона Остином Ллойдом. В частности, они обсудили актуальные потребности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Умерова в Facebook.

"Утром разговаривал с министром обороны США Ллойдом Остином. Во время нашего разговора Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Попутно поблагодарил министра Остина за предоставленные США системы противовоздушной обороны", - заявил он.

Умеров добавил, что во время разговора проинформировал Остина о текущей ситуации на фронте и актуальных потребностях Украины.

Кроме того, они обсудили конкретные шаги, которые собираются предпринять, чтобы обеспечить победу Украины.

Помощь США Украине

В октябре президент США Джо Байден пригласил в Конгресс США 106 млрд долларов для помощи Украине и Израилю. Пакет включает 61 млрд. долларов для Украины и 14,3 млрд. долларов для Израиля.

Позже новый представитель Палаты Представителей США Майк Джонсон предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы в Палате представителей голосовали за такие инициативы в отдельности.

Добавим, что 2 ноября Джонсон анонсировал внесение в Конгресс пакета, в который войдет финансирование помощи Украине и защиты границ.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Вашингтона есть план действий по оказанию помощи Украине, которая продолжает отражать полномасштабную военную агрессию РФ.

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