RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Умеров в разговоре с главой Пентагона: Украине нужно больше ПВО

Фото: Рустем Умеров и Ллойд Остин провели телефонный разговор (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

Министр обороны Украины Рустем Умеров во вторник, 16 апреля провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Высокопоставленные должностные лица обсудили потребности нашей страны в ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Умерова в Fecebook.

В ходе телефонного разговора Умерова с Остиным была обсуждена необходимость усилить противовоздушную оборону Украины и планы войск России.

"Во время сегодняшнего телефонного разговора в центре внимания было обсуждение планов врага и того, как их сорвать. Он подчеркнул необходимость продолжать усиливать наше ПВО и предоставление Украине больше снарядов", - говорится в сообщении Умерова.

 

Украина надо больше ПВО

Помочь Украине с поиском ПВО обещала Германия. Как заявлял Берлин, немецкое правительство пересмотрит свои запасы и будет искать по миру системы, которые можно отправить в Украину. Также Германия объявила о передаче Украине дополнительной системы Patriot.

Украина ведет переговоры о получении двух батарей Patriot и одной батареи Samp-T.

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал западных партнеров срочно предоставить Украине системы ПВО для защиты от российских атак.

Напомним, Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Норвегии Бартом Эйде. Обсудили подготовку к подписанию соглашения о безопасности, оборонное сотрудничество и укрепление украинского ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОРустем Умеров