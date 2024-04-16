Умеров в разговоре с главой Пентагона: Украине нужно больше ПВО

Украина надо больше ПВО

Помочь Украине с поиском ПВО обещала Германия. Как заявлял Берлин, немецкое правительство пересмотрит свои запасы и будет искать по миру системы, которые можно отправить в Украину. Также Германия объявила о передаче Украине дополнительной системы Patriot.

Украина ведет переговоры о получении двух батарей Patriot и одной батареи Samp-T.

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал западных партнеров срочно предоставить Украине системы ПВО для защиты от российских атак.

Напомним, Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Норвегии Бартом Эйде. Обсудили подготовку к подписанию соглашения о безопасности, оборонное сотрудничество и укрепление украинского ПВО.

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