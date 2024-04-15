Глава МИД Эстонии призвал партнеров срочно предоставить Украине дополнительные системы ПВО
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал западных партнеров срочно предоставить Украине критически необходимые системы ПВО для защиты от российских атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) эстонского министра.
Цахкна отметил, что только в марте по Украине было выпущено более 500 беспилотников и 250 ракет.
"Как мы недавно видели, успешная защита неба от беспилотников и ракет возможна в международном партнерстве. Я призываю всех, кто может, срочно предоставить Украине то, что им критически необходимо", - подчеркнул глава МИД Эстонии.
ПВО для Украины
Украина еще с начала полномасштабного вторжения РФ работает над усилением ПВО. Однако потребность в противовоздушной обороне обострилась после возобновления российских ударов по объектам энергетики.
Помочь Украине с поиском ПВО обещала Германия. Как заявлял Берлин, немецкое правительство пересмотрит свои запасы и будет искать по миру системы, которые можно отправить в Украину. Сегодня Германия объявила о передаче Украине дополнительной системы Patriot.
Однако Зеленский ранее заявлял, что для того, чтобы полностью закрыть небо Украины от российских дронов и ракет, нужно 25 систем Patriot.
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина уже нашла в мире 100 свободных систем Patriot, но сначала хочет добиться получения 7 из них.
В приоритете Украины не только Patriot, но и системы Samp-T, тоже способные сбивать баллистику. На сегодняшний день Украина ведет переговоры о получении двух батарей Patriot и одной батареи Samp-T.
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