Евросоюз продолжит помощь Украине даже в случае вето Орбана: Reuters узнало "план Б"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы знаем, насколько это экзистенциально. Европейские лидеры - ответственные люди, по крайней мере 26… Они будут придерживаться своих обязательств", - заявил изданию неназванный высокопоставленный чиновник ЕС, который участвует в подготовке саммита лидеров стран блока 14-15 декабря.

По его словам, если Орбан наложит вето на 50 миллиардов евро для Украины, которые хотят пообещать передать до 2027 года, блок может выделить меньшую сумму на более короткий срок, или же остальные 26 стран ЕС могут продлить свою помощь нашей стране на двусторонней основе.

При этом чиновник допускает, что с Венгрией все еще могут найти компромисс, как это было в декабре прошлого года, когда ЕС выделил для Украины 18 млрд евро. В то же время он добавил, что многие члены блока разочарованы позицией венгерского правительства.

"По общему мнению, венгерские хулиганы - это проблема, когда речь идет о нашей политике по отношению к российской агрессии против Украины", - отметил чиновник.

Помощь Украине от ЕС

Напомним, еще в июне Европейская комиссия предложила создать для Украины специальный механизм, по которому будут предоставлены гранты и ссуды на сумму до 50 млрд евро на период до 2027 года.

Уже в октябре такое предложение поддержал Европейский парламент, создав Украинский фонд.

Для того, чтобы Евросоюз выделил эти средства на помощь Украине, необходимо согласие всех членов блока. Вопрос рассмотрят на саммите, который пройдет 14-15 декабря.

Несколько дней назад издание Financial Times со ссылкой на источники писало о том, что в ЕС все еще далеки от согласия по выделению таких средств для Украины.