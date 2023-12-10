Союзники Орбана проведут закрытую встречу с республиканцами для прекращения помощи Украине, - СМИ

Союзники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана проведут закрытую встречу с республиканцами в Вашингтоне, чтобы добиться прекращения военной поддержки Украины со стороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Заместитель госсекретаря в офисе политического директора премьер-министра Мартон Угрошди и ведущий про-орбановский академик Аттила Демко, а также сотрудники венгерского посольства в Вашингтоне в понедельник, 11 декабря, начнут двухдневное мероприятие, организованное консервативным аналитическим центром Heritage Foundation.

В первый день саммита запланированы панельные выступления, посвященные войне в Украине, а также таким темам, как трансатлантические культурные войны.

По словам источника из числа республиканцев, некоторые из участников, включая членов Конгресса от республиканцев, были приглашены принять участие в закрытых переговорах на следующий день.

Встреча пройдет на фоне напряженных дебатов в Вашингтоне по поводу будущего Украины. На прошлой неделе Белый дом предупредил, что без действий Конгресса деньги на закупку оружия и оборудования для Киева закончатся к концу года. В среду республиканцы в Сенате заблокировали законопроект о чрезвычайных расходах для финансирования войны на Украине.

Дипломатический источник, близкий к венгерскому посольству, сказал: "Орбан уверен, что помощь Украине не пройдет в Конгрессе. Поэтому он пытается заблокировать помощь и со стороны ЕС".

Позиция Венгрии по отношению к Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.

Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского Союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.

Чиновники ЕС сообщили в прошлом месяце, что Евросоюз рассматривает возможность предоставления помощи Венгрии, чтобы заручиться поддержкой Будапешта для Украины. Однако совсем недавно источники Bloomberg, участвующие в подготовке саммита лидеров ЕС, который пройдет 14-15 декабря и будет обсуждать вопросы Украины, выразили растущий скептицизм по поводу того, что на Орбана можно повлиять.

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