ua en ru
Вс, 10 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Союзники Орбана проведут закрытую встречу с республиканцами для прекращения помощи Украине, - СМИ

Воскресенье 10 декабря 2023 19:09
UA EN RU
Союзники Орбана проведут закрытую встречу с республиканцами для прекращения помощи Украине, - СМИ Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Союзники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана проведут закрытую встречу с республиканцами в Вашингтоне, чтобы добиться прекращения военной поддержки Украины со стороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Заместитель госсекретаря в офисе политического директора премьер-министра Мартон Угрошди и ведущий про-орбановский академик Аттила Демко, а также сотрудники венгерского посольства в Вашингтоне в понедельник, 11 декабря, начнут двухдневное мероприятие, организованное консервативным аналитическим центром Heritage Foundation.

В первый день саммита запланированы панельные выступления, посвященные войне в Украине, а также таким темам, как трансатлантические культурные войны.

По словам источника из числа республиканцев, некоторые из участников, включая членов Конгресса от республиканцев, были приглашены принять участие в закрытых переговорах на следующий день.

Встреча пройдет на фоне напряженных дебатов в Вашингтоне по поводу будущего Украины. На прошлой неделе Белый дом предупредил, что без действий Конгресса деньги на закупку оружия и оборудования для Киева закончатся к концу года. В среду республиканцы в Сенате заблокировали законопроект о чрезвычайных расходах для финансирования войны на Украине.

Дипломатический источник, близкий к венгерскому посольству, сказал: "Орбан уверен, что помощь Украине не пройдет в Конгрессе. Поэтому он пытается заблокировать помощь и со стороны ЕС".

Позиция Венгрии по отношению к Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.

Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского Союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.

Чиновники ЕС сообщили в прошлом месяце, что Евросоюз рассматривает возможность предоставления помощи Венгрии, чтобы заручиться поддержкой Будапешта для Украины. Однако совсем недавно источники Bloomberg, участвующие в подготовке саммита лидеров ЕС, который пройдет 14-15 декабря и будет обсуждать вопросы Украины, выразили растущий скептицизм по поводу того, что на Орбана можно повлиять.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Венгрия Помощь Украине Война России против Украины
NEWS
ВСУ контратаковали и продвинулись на западе Запорожской области: карты боев ISW
ВСУ контратаковали и продвинулись на западе Запорожской области: карты боев ISW
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО