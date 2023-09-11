Умеров провел первый телефонный разговор с Остином: о чем говорили министры

Глава Пентагона поздравил Умерова с назначением и подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны США.

Кроме этого, министр Остин рассказал обновленную информацию о деятельности США по оказанию помощи в сфере безопасности. К тому же они обменялись мнениями относительно приоритетов, связанных с удовлетворением неотложных потребностей Украины на поле боя, а также потребностей в потенциале на долгосрочную перспективу.

Остин и Умеров также обсудили повестку дня заседания контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоится на следующей неделе на авиабазе "Рамштайн".

Помимо этого оба министра пообещали поддерживать тесные контакты.

Умеров стал министром обороны Украины

Верховная рада 6 сентября назначила бывшего руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова новым министром обороны вместо Алексея Резникова.

В первый день в должности Умеров поделился планами своей работы: в ближайшее время Минобороны введет электронный военный билет, запустит единый реестр призывников, а также переведет в электронную форму деятельность ВВК.

О том, что известно о новом министре обороны Рустеме Умерове – читайте в материале РБК-Украина.

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