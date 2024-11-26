Умеров посетит Южную Корею с просьбой о поставках оружия Украине, - СМИ

Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым готовится к визиту в Южную Корею, чтобы обсудить возможность предоставления военной помощи. Визит может состояться в среду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

По словам источников издания, Киев планирует представить список запросов, включающий противовоздушные ракеты и артиллерийские системы.

Южная Корея, которая ранее ограничивала свою поддержку Украины нелетальными средствами, может пересмотреть свою позицию.

Президент Юн Сук Ель недавно заявил, что Сеул готов рассмотреть поставки оружия Украине в зависимости от развития военного сотрудничества России и Северной Кореи. Однако наблюдатели считают, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может повлиять на осторожность южнокорейских властей.

Эксперты подчеркивают, что решение Сеула будет зависеть от внутренних и внешних факторов, включая давление Москвы и сопротивление южнокорейской оппозиции. Некоторые парламентарии уже пригрозили инициировать импичмент министру обороны, если Южная Корея согласится на поставки вооружений.

Москва, в свою очередь, предостерегает Сеул от подобных шагов, заявляя, что это приведет к разрушению двусторонних отношений. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Сеулу следует избегать действий, которые могут подорвать долгосрочные национальные интересы.

На фоне усиления военного сотрудничества России и Северной Кореи Украина продолжает искать поддержку. Президент Владимир Зеленский ранее подтвердил намерение направить в Южную Корею "детализированный запрос" на поставки артиллерии и систем ПВО.