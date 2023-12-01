Умеров представил военным нового командующего Медицинскими силами ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram .

"Жизнь и здоровье наших раненых воинов - это ваша личная ответственность. Мы должны совместить новейшие подходы НАТО со всем массивом опыта боевых медиков с украинского фронта", - заявил Умеров во время церемонии представления нового командующего.

Фото: Рустем Умеров на церемонии представления Анатолия Казмирчука (t.me/ministry_of_defense_ua)

При этом глава Минобороны отметил, что он требует избавиться от советских подходов, всего, что не соответствует принципам НАТО, тонн бумаги и сделать эффективную цифровую систему. Также министр призвал сделать нормальную обратную связь с медиками на передовой, чтобы они получали все, в чем есть нужда.

В свою очередь Казмирчук подчеркнул, что задание номер один - сохранение жизней военнослужащих.

"Коллектив медицинских сил справится со своими задачами. Готов поручиться за свою команду", - добавил командующий.

Смена командующего Медицинскими силами

Напомним, 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский рассказал о смене командующего Медицинскими силами ВСУ.

Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко новым командующим был назначен генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук.

Тогда глава государства подчеркивал, что нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения наших воинов.