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Умеров поговорил с министром обороны Нидерландов: среди тем - ПВО и дальнобойные ракеты

Фото: министр обороны Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр обороны Рустем Умеров провел телефонный разговор с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Умерова.

"Обсудили срочные нужды на передовой - системы ПВО, дальнобойные ракеты, артиллерию. Также рассмотрели опыт Нидерландов по закупкам и обеспечению, который станет полезным для Украины", - написал он.

Умеров поблагодарил Нидерланды за лидерство в коалиции F-16, обучение наших пилотов, готовность предоставить истребители и планы создать центр подготовки пилотов.

Он также отметил, что будет рад встретиться с Оллонгреном во время встречи в формате "Рамштайн". Министр также пригласил коллегу посетить Украину в ближайшее время.

Помощь Украине от Нидерландов

Нидерланды являются одним из союзников Украины в войне против России. Амстердам оказывает нашей стране как военную, так и экономическую помощь.

В частности, Нидерланды возглавили авиационную коалицию, в рамках которой украинских пилотов обучают управлению F-16. Также Нидерланды уже пообещали передать нам 42 таких истребителя.

Глава Минобороны Нидерландов сообщала, что Украина получит истребители F-16 уже в следующем году.

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Рустем УмеровМинистерство обороны РФ