Умеров подал в Раду заявление об увольнении с должности главы Фонда госимущества

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова об увольнении с должности", - написал он.

Стефанчук отметил, что заявление рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.

Фото: Умеров подал в Раду заявление об увольнении с должности главы Фонд госимущества (facebook.com/stefanchuk.official)

Добавим, что Резников уже подал в Раду заявление об отставке.

Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что заявление по Резникову сегодня-завтра рассмотрит Комитет по вопросам безопасности ВР. Аналогично заявление Умерова рассмотрит Комитет по вопросам экономики ВР.

После этого за их отставки должны проголосовать в Раде.

Далее президент Владимир Зеленский должен внести кандидатуру Умерова как нового министра обороны. После этого соберется фракция "Слуги народа" и как коалиция внесет кандидатуру нового главы ФГИУ. Это произойдет вечером после заседания фракции.

Затем на следующее пленарное заседание снова собираются указанные Комитеты ВРУ и одобряют представление на назначение. Далее состоится голосование в Раде.

Что этому предшествовало

После ряда скандалов с закупками Минобороны продуктов и амуниции для военных по завышенным ценам СМИ и политики начали все чаще писать об отставке министра обороны Алексея Резникова.

3 сентября источники РБК-Украина рассказали о перестановках в Минобороны. Речь шла об увольнении Резникова и назначении на его должность Умерова. Позже президент Владимир Зеленский подтвердил эту информацию.

Рустем Умеров

Умеров родился в Самарканде (Узбекистан) в семье выходцев из Алушты (Крым).

В сентябре 2019 года его избрали народным депутатом от фракции "Голос". Во время работы в Раде Умеров возглавлял Временную специальную комиссию по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи.

Больше об Умерове - читайте в материале РБК-Украина.

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