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Подвозит боеприпасы и эвакуирует: ВСУ получили наземный роботизированный комплекс "Гимли"

Вторник 04 февраля 2025 17:13
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Подвозит боеприпасы и эвакуирует: ВСУ получили наземный роботизированный комплекс "Гимли" Иллюстративное фото: ВСУ получили наземный роботизированный комплекс "Гимли" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны линейку наземных роботизированных комплексов "Гимли". Они эвакуируют и перемещают личный состав, перевозят боеприпасы и т.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как рассказали в ведомстве, НРК "Гимли" - это универсальная беспилотная платформа, предназначенная для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях боевых действий высокой интенсивности.

В зависимости от комплектации и навесного оборудования роботы выполняют задачи по эвакуации и перемещению личного состава, перевозке боеприпасов, имущества, выполнению других важных задач по обеспечению и поддержке. Кроме того, НРК "Гимли" может оснащаться оружием и выполнять функции мобильного боевого модуля, осуществляя огневое поражение вражеских целей.

Отмечается, что роботы "Гимли" имеют небольшие размеры, благодаря которым их легко транспортировать. Оборудованы бесшумным электрическим двигателем. Полного заряда аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывной работы. Роботы способны выполнять задачи как днем, так и ночью.

Подвозит боеприпасы и эвакуирует: ВСУ получили наземный роботизированный комплекс &quot;Гимли&quot;

Фото: наземный роботизированный комплекс "Гимли" (mod.gov.ua)

Напомним, недавно Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации беспилотный авиационный комплекс (БпАК) "Громила" отечественного производства.

Также Минобороны допустило к эксплуатации в Силах обороны отечественного робота-логиста "Змей логистический".

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