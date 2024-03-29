Умеров обсудил с главой Пентагона обеспечение Украины системами ПВО с ракетами

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров сегодня, 29 марта, поговорил со своим американским коллегой Ллойдом Остином.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Умерова в Facebook.
"Провел продуктивный еженедельный телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином", - говорится в сообщении министра.
Он предоставил ему подробную информацию о недавних российских ракетных обстрелах украинских городов.
Также Умеров отметил важность обеспечения Украины большим количеством систем противовоздушной обороны и ракет для них. Глава Минобороны Украины выразил благодарность министру Остину за его постоянную поддержку.
Россияне в ночь на 29 марта выпустили по Украине 60 дронов-камикадзе и 39 ракет разных типов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 56 беспилотников и 29 ракет.
Главный удар врага был нацелен на объекты энергетики. Известно, что россияне атаковали три ТЭС в Украине, в результате атаки серьезно повреждено оборудование.
Также были атакованы объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской, Черкасской, Львовской и Ивано-Франковской областях.
Позже президент Владимир Зеленский сказал, что целями атаки России этой ночью были Каневская и Днестровская ГЭС.
Детальнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.
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