Умеров обсудил с главой Пентагона обеспечение Украины системами ПВО с ракетами

"Провел продуктивный еженедельный телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином", - говорится в сообщении министра.

Он предоставил ему подробную информацию о недавних российских ракетных обстрелах украинских городов.

Также Умеров отметил важность обеспечения Украины большим количеством систем противовоздушной обороны и ракет для них. Глава Минобороны Украины выразил благодарность министру Остину за его постоянную поддержку.

РФ ночью пыталась попасть по двум ГЭС в Украине

Россияне в ночь на 29 марта выпустили по Украине 60 дронов-камикадзе и 39 ракет разных типов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 56 беспилотников и 29 ракет.

Главный удар врага был нацелен на объекты энергетики. Известно, что россияне атаковали три ТЭС в Украине, в результате атаки серьезно повреждено оборудование.

Также были атакованы объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской, Черкасской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Позже президент Владимир Зеленский сказал, что целями атаки России этой ночью были Каневская и Днестровская ГЭС.

Детальнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.