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Умеров обсудил с главой Минобороны Норвегии сотрудничество в оборонной промышленности

Архивное фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров сегодня, 5 января, провел разговор со своим норвежским коллегой Бьорном Арильдом Грамом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы оборонного ведомства Украины в социальной сети X.

По словам Умерова, они обсудили события на линии фронта, а также недавнее массированное комбинированное воздушное нападение России на Украину. 

Министр поблагодарил Норвегию за вклад в укрепление украинской противовоздушной обороны и развитие коалиции по морскому потенциалу. 

По его словам, Украина и Норвегия будут развивать сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

Помощь Украине от Норвегии

Недавно правительство Норвегии приняло решение разрешить прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения от норвежской оборонной промышленности органам обороны Украины. Это изменение политики вступило в силу 1 января 2024 года.

В октябре Норвегия объявила о предоставлении финансовой помощи для разминирования Украины. Речь идет о 18,5 млн. долларов.

Позже Норвегия выделила 84 млн евро норвежским организациям, помогающим украинцам.

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