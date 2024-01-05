Умеров обсудил с главой Минобороны Норвегии сотрудничество в оборонной промышленности

По словам Умерова, они обсудили события на линии фронта, а также недавнее массированное комбинированное воздушное нападение России на Украину.

Министр поблагодарил Норвегию за вклад в укрепление украинской противовоздушной обороны и развитие коалиции по морскому потенциалу.

По его словам, Украина и Норвегия будут развивать сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

Помощь Украине от Норвегии

Недавно правительство Норвегии приняло решение разрешить прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения от норвежской оборонной промышленности органам обороны Украины. Это изменение политики вступило в силу 1 января 2024 года.

В октябре Норвегия объявила о предоставлении финансовой помощи для разминирования Украины. Речь идет о 18,5 млн. долларов.

Позже Норвегия выделила 84 млн евро норвежским организациям, помогающим украинцам.