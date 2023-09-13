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Умеров обсудил с главой Минобороны Канады военную помощь Украине

Среда 13 сентября 2023 19:48
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Умеров обсудил с главой Минобороны Канады военную помощь Украине Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров сегодня, 13 сентября, провел телефонный разговор со своим канадским коллегой Биллом Блэром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Канады.

"Сегодня я разговаривал с министром обороны Украины", - говорится в сообщении.

Он заявил, что они обсуждали возможности Канады по продолжению поддержки Украины.

"Канада выделила Украине военную помощь на сумму более 1,8 миллиарда канадских долларов - и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - добавил Блэр.

Военная помощь Украине от Канады

В начале июля премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новом пакете поддержки Украины и укреплении трансатлантической безопасности. В него вошли камеры для беспилотников.

Также, 10 июня правительство Канады объявило, что передаст украинским военным 287 дополнительных ракет АИМ-7 Sparrow и 10 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров.

Кроме того, Канада вошла в коалицию государств, созданную для обучения ВВС Украины эксплуатации и обслуживанию истребителей F-16.

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