Умеров о возможных атаках РФ на инфраструктуру Украины: мы будем отвечать

Украина будет отвечать РФ на атаки по украинской энергоинфраструктуре. Для этого необходимо получить большее количество оружия, в том числе многоцелевых истребителей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

Умеров подчеркнул, что зимой Россия сосредоточится на нанесении ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

"Но мы будем отвечать", – сказал Умеров.

Он добавил, что надеется на скорейшее прибытие в Украину многоцелевых истребителей, что поможет ВСУ достичь прогресса в контрнаступлении.

"Нам нужно больше оружия, которое сменит игру. Надеюсь, скоро прибудут многоцелевые истребители, и мы достигнем прогресса. Нам нужно это оружие, чтобы вернуть территории и иметь преимущество на поле боя", - сказал Умеров.

Подготовка к зиме

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".

Президент Владимир Зеленский заявляет, что все соответствующие службы уже готовятся к зиме, а Кабмин и области получили конечные сроки подготовки.

В Укрэнерго уверены, что Украине хватит электроэнергии зимой, но массированные обстрелы россиян могут изменить ситуацию. Поэтому энергетики рассматривают и самые плохие сценарии зимой.

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