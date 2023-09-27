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Умєров про можливі атаки РФ на інфраструктуру України: ми будемо відповідати

Середа 27 вересня 2023 02:43
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Умєров про можливі атаки РФ на інфраструктуру України: ми будемо відповідати Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Україна відповідатиме РФ на атаки по українській енергоінфраструктурі. Для цього необхідно отримати більшої кількості зброї, зокрема багатоцільових винищувачів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив в ефірі телеканалу CNN.

Умєров наголосив, що взимку Росія зосередиться на завдаванні ударів по енергетичній інфраструктурі України.

"Але ми будемо відповідати", - сказав Умєров.

Він додав, що сподівається на якомога швидше прибуття в Україну багатоцільових винищувачів, що допоможе ЗСУ досягнути прогресу в контрнаступі.

"Нам потрібно більше зброї, яка змінить гру. Сподіваюся, незабаром прибудуть багатоцільові винищувачі, і ми досягнемо прогресу. Нам потрібна ця зброя, щоб повернути території та мати перевагу на полі бою", - сказав Умєров.

Підготовка до зими

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак, зокрема, будуть використовувати "Шахеди".

Президент Володимир Зеленський заявляє, що усі відповідні служби уже готуються до зими, а Кабмін та області отримали кінцеві терміни підготовки.

В "Укренерго" впевнені, що Україні вистачить електроенергії взимку, але масовані обстріли росіян можуть змінити ситуацію. Тому енергетики розглядають і найгірші сценарії взимку.

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