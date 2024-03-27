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Умеров и Сырский обсудили оборонное сотрудничество с новым главой Минобороны Литвы

Архивное фото: Александр Сырский и Рустем Умеров (facebook com rustemumerov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров сегодня, 27 марта, поговорили с новым главой Минобороны Литвы Лауринасом Кащюнасом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Минобороны Украины.

Отмечается, что представители украинской стороны поздравили Кащюнаса с недавним назначением на должность. В видеозвонке также принял участие командующий Вооруженных сил Литвы Вальдемарас Рупшис.

Сырский проинформировал коллег об оперативной ситуации с безопасностью на фронте.

Фото: Разговор (mil.gov.ua)

"Мы обсудили пути расширения нашего двустороннего оборонного сотрудничества и поблагодарили Литву за непоколебимую поддержку", - отметил Умеров.

Также нового министра пригласили посетить Киев.

Помощь Украине от Литвы

Литва является одним из самых активных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. Она оказывает нашим защитникам военную помощь, а также поддерживает членство нашей страны в Евросоюзе и НАТО.

В январе Литва одобрила пакет долгосрочной помощи Украине на 200 миллионов евро. Об этом во время своего визита в Киев заявил президент Гитанаса Науседа.

Недавно Литва выделила 5 миллионов евро в поддержку реконструкции школ и детских садов в Украине. Также в начале февраля в Украину прибыл очередной пакет военной помощи.

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