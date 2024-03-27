Умєров і Сирський обговорили оборонну співпрацю з новим главою Міноборони Литви

Литва є одним із найактивніших союзників України від початку повномасштабного вторгнення росіян. Вона надає нашим захисникам військову допомогу, а також підтримує членство нашої країни в Євросоюзі та НАТО.

У січні Литва схвалила пакет довгострокової допомоги Україні на 200 мільйонів євро. Про це під час свого візиту до Києва заявив президент Гітанас Науседа.

Нещодавно Литва виділила 5 мільйонів євро на підтримку реконструкції шкіл і дитячих садків в Україні. Також на початку лютого в Україну прибув черговий пакет військової допомоги.

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