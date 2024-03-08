ua en ru
Сб, 09 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Литва выделила финансовую помощь на восстановление школ и детских садов Украины

Пятница 08 марта 2024 23:07
UA EN RU
Литва выделила финансовую помощь на восстановление школ и детских садов Украины Архивное фото: Литва выделила финансовую помощь на восстановление школ и детских садов Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Литва выделила 5 миллионов евро на поддержку реконструкции школ и детских садов в Украине.

Об этом заявила министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Она встретилась в Киеве с министром финансов Украины Сергеем Марченко и председателем Национального банка Украины Андреем Пишным.

Во время визита, во время которого большое внимание было уделено реконструкции Украины и инвестициям Литвы в эту страну, министр сообщила, что Литва выделяет 5 миллионов евро на поддержку реконструкции школ и детских садов в Украине.

По мнению Скайсте, поскольку поддержка Украины со стороны США застопорилась, Европейский союз не может медлить и должен со своей стороны обеспечить военную и финансовую поддержку страны, которая борется с жестокостью России.

Во время визита министр также посетила детский сад в Ирпене Киевской области, который был восстановлен за литовские средства и оборудован хранилищами, отвечающими требованиям безопасности.

Помощь Литвы

Стоит отметить, что страны Балтии - Литва, Латвия и Эстония - с первых дней полномасштабной войны поддерживают Украину. Балтийские страны предоставили военные, финансовую и гуманитарную помощь, а также приняли десятки тысяч беженцев из Украины.

Напомним, что Литва приобрела для Украины две пусковые установки ЗРК NASAMS, которые помогут усилить противовоздушную оборону нашей страны. В ноябре Литва заявила о передаче Украине пусковых установок NASAMS, необходимого оборудования, а также внедорожников для экипажа.

В конце февраля стало известно, что в Литве собрали более 8 млн. евро на закупку военного оборудования для украинских защитников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Война в Украине
NEWS
Кабмин утвердил документы, которые позволят получить 6 млрд евро от Евросоюза
Кабмин утвердил документы, которые позволят получить 6 млрд евро от Евросоюза
DAILY
Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США