Умеров анонсировал увольнение своего заместителя и смену руководства АООС

Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил об отставке своего заместителя. В то же время он анонсировал изменения в системе закупок вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.
Глава Министерства обороны Украины заявил, что закупки оружия во время войны были осложнены политическими играми, "сливами" контрактов и пиаром бездействия.
"Закупки оружия, которые должны быть закрытыми во время военного положения и полномасштабной войны с Россией, почему-то превратились в "Амазон", где каждый пользователь интернета может в реальном времени видеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей. А масштабы этих закупок, которые были бы по крайней мере соизмеримыми с пиаром в СМИ, наши защитники на фронте так и не почувствовали", - отметил он.
В связи с этим он подает в Кабмин представление на увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова, а также не продлевает контракт с директором Агентства оборонных закупок Марией Безруковой.
Министерство также отзывает двух представителей из Наблюдательного совета и перезапускает его.
"Это станет прецедентом в истории государственного корпоративного управления, когда два независимых представителя Наблюдательного совета поддержали позицию государства, а уполномоченный государством представитель интересов государства проигнорировал рекомендации органа управления. Перезапуск Наблюдательного совета состоится в ближайшее время", - подчеркнул Умеров.
Министр также анонсировал назначение Арсена Жумадилова директором Агентства оборонных закупок, указав, что система закупок меняется, чтобы результат был на фронте, а не в новостях.
Заметим, что Министерство обороны Украины недавно оказалось в центре скандала из-за подозрений в неэффективном использовании бюджетных средств и задержках в поставках необходимого вооружения для Вооруженных сил Украины.
В частности, выявлено, что Агентство оборонных закупок Минобороны закупало противотанковые мины, изготовленные еще в 1941 году, по цене около 600 евро за единицу.
Кроме того, по сети распространялась информация, что АОЗ якобы не использовала значительную часть своего бюджета, что привело к задержкам в поставках необходимых боеприпасов и другого вооружения для ВСУ.
Заметим, что несколько дней назад наблюдательный совет Агентства оборонных закупок продлил контракт с Безруковой.
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