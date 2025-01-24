Умєров анонсував звільнення свого заступника та зміну керівництва АОЗ

Глава Міністерства оборони України заявив, що закупівлі зброї під час війни були ускладнені політичними іграми, "зливами" контрактів і піаром бездіяльності.

"Закупівлі зброї, які повинні бути закритими під час воєнного стану та повномасштабної війни з Росією, чомусь перетворилися на "Амазон", де кожен користувач інтернету може у реальному часі бачити, хто і що купує, в яких обсягах та у яких виробників. А масштаби цих закупівель, які були б принаймні співмірними з піаром у ЗМІ, наші захисники на фронті так і не відчули", - зауважив він.

У зв'язку з цим він подає до Кабміну подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, а також не продовжує контракт з директоркою Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Марією Безруковою.

Міністерство також відкликає двох представників з Наглядової ради та перезапускає її.

"Це стане прецедентом в історії державного корпоративного управління, коли два незалежних представники Наглядової ради підтримали позицію держави, а уповноважений державою представник інтересів держави проігнорував рекомендації органу управління. Перезапуск Наглядової ради відбудеться найближчим часом", - наголосив Умєров.

Міністр також анонсував призначення Арсена Жумаділова директором Агентства оборонних закупівель, вказавши, що система закупівель змінюється, аби результат був на фронті, а не у новинах.