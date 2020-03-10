Обстріл вантажівки бойовиками на Донбасі: один загиблий та четверо поранених бійців ООС

З 9:30 тричі були обстріляні українські позиції біля населеного пункту Піски
В результаті обстрілів бойовиків на Донбасі загинув один та отримали поранення ще чотири українських військових. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.
У Міноборони повідомили, що з 9:30 тричі були обстріляні українські позиції біля населеного пункту Піски.
"Станом на 12:30, один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, чотири зазнали поранень", - йдеться у повідомленні.
На цій ділянці фронту російсько-окупаційні війська застосували протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові і автоматичні станкові гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.
Нагадаємо, декілька годин тому прес-центр Операції об'єднаних сил повідомив, що бойовики на Донбасі обстріляли військовий вантажний автомобіль з протитанкового ракетного комплексу.
Раніше український президент Володимир Зеленський заявив, що у президента Росії Володимира Путіна є рік для того, щоб покласти кінець війні на Донбасі. Він пригрозив вийти з переговорів через рік, якщо не буде ніякого прогресу.
До цього Путін заявив, що Росія не збирається ні з ким воювати, а створює умови для того, щоб ніхто не думав з нею воювати.