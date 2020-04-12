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Помер монах Києво-Печерської лаври, де зафіксовано спалах коронавірусу

Новини » Коронавірус     12.04.2020 - 16:31
Помер монах Києво-Печерської лаври, де зафіксовано спалах коронавірусу
Фото: архімандрит Нектарій (lavra.ua)

Лавра повідомила про смерть архімандрита Нектарія

Помер монах Києво-Печерської лаври, в якій на цьому тижні було зафіксовано спалах коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні на сайті лаври.

В повідомленні на сайті Лаври зазначено, що архімандрит Нектарій помер в результаті тривалої хвороби.

"З глибокою скорботою повідомляємо, що сьогодні, 12 квітня, на 74-му році життя після тривалої хвороби відійшов до Господа насельник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври архімандрит Нектарій (в миру - Коваленко Олександр Андрійович)", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, деякі ЗМІ повідомляють, що чернець помер від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше майже 30 випадків захворювання на коронавірус було зафіксовано в Києво-Печерській лаврі.

Зазначимо, незважаючи на карантинні обмеження, у ряді міст України богослужіння на Вербну неділю проходили з присутністю людей. Зокрема, в Рівному парафіяни Свято-Воскресенського собору прийшли на недільну службу з приспущеними масками або взагалі без них. Крім того, вони не дотримувалися дистанції, рекомендовану щоб зупинити поширення коронавірусу.

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