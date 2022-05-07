Помер міський голова Токмака. Місто понад два місяці під окупацією РФ
Міський голова Токмака Запорізької області Ігор Котелевський пішов із життя. Він, імовірно, скоїв самогубство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Очільник міста помер 7 травня. За неофіційною інформацією, головною версія смерті є самогубство.
"Сьогодні, 7 травня, 2022 року пішов з життя мер м. Токмак Ігор Котелевський. Цю інформацію підтвердив голова Пологівської РДА Артур Крупський. Обставини смерті з’ясовуються", – заявили в Запорізькій ОВА.
Із кінця лютого Токмак опинився під російською окупацією. У місті регулярно відбуваються мітинги на підтримку України.
Ігор Котелевський вперше став міським головою у 2009 році. Пізніше його ще тричі (2010, 2015, 2020 рр.) переобирали. Політик був членом Партії регіонів та "Опозиційного блоку".
До слова, сім'ї загиблих бюджетників і журналістів можуть отримати компенсації після ухвалення нового законопроекту.
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