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Умер мэр Токмака. Город более двух месяцев под оккупацией РФ

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Запорожская область, Суббота 07 мая 2022 14:51
Умер мэр Токмака. Город более двух месяцев под оккупацией РФ Фото: Игорь Котелевский (facebook.com/igorkotelevskii.tokmak)
Автор: Антон Федорцив

Мэр Токмака Запорожской области Игорь Котелевский ушел из жизни. Он, вероятно, совершил самоубийство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Глава города скончался 7 мая. По неофициальной информации, главной версией смерти является самоубийство.

"Сегодня, 7 мая, 2022 года ушел из жизни мэр Токмака Игорь Котелевский. Эту информацию подтвердил глава Пологовской РГА Артур Крупский. Обстоятельства смерти выясняются", – заявили в Запорожской ОВА.

С конца февраля Токмак оказался под российской оккупацией. В городе регулярно проходят митинги в поддержку Украины.

Игорь Котелевский впервые стал мэром в 2009 году. Позже его еще трижды (2010, 2015, 2020 гг.) переизбирали. Политик был членом Партии регионов и "Оппозиционного блока".

К слову, семьи погибших бюджетников и журналистов могут получить компенсации при принятии нового законопроекта.

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