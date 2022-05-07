Умер мэр Токмака. Город более двух месяцев под оккупацией РФ
Мэр Токмака Запорожской области Игорь Котелевский ушел из жизни. Он, вероятно, совершил самоубийство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Глава города скончался 7 мая. По неофициальной информации, главной версией смерти является самоубийство.
"Сегодня, 7 мая, 2022 года ушел из жизни мэр Токмака Игорь Котелевский. Эту информацию подтвердил глава Пологовской РГА Артур Крупский. Обстоятельства смерти выясняются", – заявили в Запорожской ОВА.
С конца февраля Токмак оказался под российской оккупацией. В городе регулярно проходят митинги в поддержку Украины.
Игорь Котелевский впервые стал мэром в 2009 году. Позже его еще трижды (2010, 2015, 2020 гг.) переизбирали. Политик был членом Партии регионов и "Оппозиционного блока".
К слову, семьи погибших бюджетников и журналистов могут получить компенсации при принятии нового законопроекта.
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