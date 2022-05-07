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Жертви війни. Сім'ям загиблих бюджетників і журналістів пропонують виплачувати по мільйону гривень

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Київ, Субота 07 травня 2022 14:04
Жертви війни. Сім'ям загиблих бюджетників і журналістів пропонують виплачувати по мільйону гривень Фото: Верховна рада України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Верховній раді зареєстровано законопроєкт про виплати за поранення або загибель бюджетників і журналістів під час війни з Росією. Документ внесений до парламенту 5 травня і вже направлений до профільного комітету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.

У пояснювальній записці до законопроєкту № 7353 про виплати бюджетникам і журналістам за заподіяну шкоду здоров'ю або загибеллю під час війни Росії проти України при виконанні своїх обов'язків йдеться, що документ розроблений з метою визначення правових та організаційних основ для встановлення одноразових грошових виплат цим категоріям українців.

Законопроєкт передбачає наступні одноразові виплати бюджетникам і журналістам або членам їх сімей:

  • у разі загибелі (смерті), що настала внаслідок поранення (контузії, травми) - 1 млн гривень;
  • при отриманні групи інвалідності від III до I, що настала внаслідок поранення (контузії, травми) у розмірі від 200 до 800 тисяч гривень.

Законопроєкт зареєстрований у Раді 5 травня. Наступного дня документ направлений до Комітету з соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Нагадавши, в Україні з початку війни загинули понад 20 журналістів.

Сьогодні стало відомо про загибель ще одного журналіста-Максима Мединського. Він загинув у бою під Харковом, захищаючи Україну в лавах Збройних сил.

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