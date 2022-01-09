Помер екс-нардеп Володимир Пак

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на родичів Пака.

Володимир Пак тричі обирався депутатом Київської обласної ради, народним депутатом 4-го скликання, членом фракції "Наша Україна", також членом комітету з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства та зв'язку, членом партії Народний союз "Наша Україна".

За роки його плідної праці було успішно організовано роботу Київської облспоживспілки та регіонспоживспілки.

Також Володимир Петрович мужньо брав участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

Був нагороджений численними урядовими грамотами та відзнаками, медаллю "За Доблесну працю" (1970 р.), Орденом трудового Червоного Прапора (1987 р.), орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2010 р.), орденом "За заслуги" ІІІ ступеня (2017 р.).

Прощання з Володимиром Петровичем відбудеться 10 січня з 10:00 до 12:00 у прощальній залі клініки "Феофанія" на вул. Академіка Заболотного, 21.